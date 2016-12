Am Dreikönigstag 2017 lädt das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) traditionell zum "Tag der offenen Tür" ein. Mit einem vielfältigen Programm für Groß und Klein möchten die Organisatoren diesen Tag gemeinsam mit den Besuchern feiern und diese dazu animieren, Ausstellungen zu besuchen und Konzerte, Workshops und Führungen zu erleben.

Der thematische Fokus liegt in diesem Jahr auf der Ausstellung "Kunst in Europa 1945-1968". Gemeinsam mit den BürgerInnen wirft das ZKM einen Blick auf die gesamteuropäische Kunstentwicklung der Nachkriegszeit – und auf die Bindungskräfte, die von Kunst und Kultur in Zeiten politischer, ökonomischer und religiöser Instabilität ausgehen können.



Im ZKM lässt sich beim "Tag der offenen Tür" aber noch viel mehr entdecken: Raummodelle bauen, inspiriert von der Ausstellung "Frei Otto. Denken in Modellen", das 3D-Druck Labor besuchen und bunte Wichte gestalten. Zudem erfährt man mehr über das Oszilloskop, kann ein neues Computerspiel testen und hinter die Kulissen des Labors für antiquierte Videosysteme blicken oder im Medientheater über gesellschaftliche - und europäische - Fragen diskutieren.



Das ausführliche Programm finden Interessierte auf der ZKM-Website.

Termin: Freitag, 6. Januar 2017, 11 bis 18 Uhr, ZKM, Karlsruhe, Eintritt frei!

www.zkm.de