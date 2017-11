Runway Lights sind eine waschechte Karlsruher Band, die sich ihre Meriten mittlerweile aber sowas von verdient haben.

Man denke nur an den Das-Fest-Gig, bei dem sie trotz früher Stunde so richtig abgeräumt haben – mit Sicherheit ein echtes Karriere-Highlight. Am 10. November spielen die drei Jungs nun 'ne Local Double Night im Jubez, an ihrer Seite die ebenfalls überzeugenden Second Sally. Mit fairen fünf Euro ist man an diesem Abend dabei.

Termin: Freitag, 10. November, 20.30 Uhr (Beginn), Jubez, Karlsruhe

www.jubez.de