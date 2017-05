Legendäres Musical: ka-news verlost 1 x 2 Karten für "Cats" in Baden-Baden

Es ist (wohl) das erfolgreichste Musical aller Zeiten, legendär ist es in jedem Fall. Fantasievoll und elegant vereinen sich in Andrew Lloyd Webbers Werk Musik, Tanz und Kostüme zu einem magischen Ganzen.

"Cats" hat alle Rekorde gebrochen: Vom Londoner West End bis zum New Yorker Broadway - mit über 73 Millionen Zuschauern weltweit ist "Cats" ein gefeierter Klassiker und zählt zu den Musicals mit der längsten Laufzeit überhaupt. Im Sommer 2017 kehrt das Original in englischer Sprache nach Deutschland zurück, direkt vom Londoner West End und in der Erfolgsproduktion, die 2015 als "Bestes Musical Revival" für den "Laurence Olivier Award" nominiert war.



Im Mondlicht einer magischen Nacht wetteifern listig-charmante Charaktere wie der Zauberkater Mister Mistoffelees, die wunderschöne Victoria oder der Bösewicht Macavity um das Geschenk eines zweiten Lebens. Überaus berührend dabei einer der emotionalsten Momente der Musical-Geschichte: der Welthit "Memory" der Katzen-Diva Grizabella.

"Times": "Immer noch das Nonplusultra!"

Seit der Uraufführung in London im Jahr 1981 ist die Erfolgsgeschichte von "Cats" ungebrochen. "Immer noch das Nonplusultra", schwärmt die "Times" und der "Daily Express" aus London jubelt: "Besser kann eine Show nicht sein – absolut brillant!"

Reguläre Tickets gibt es hier.

ka-news verlost zudem 1 x 2 Tickets für die "Cats"-Vorstellung am 29. August im Baden-Badener Festspielhaus. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Montag, 21. August, 12 Uhr. Der Gewinner bekommt die Tickets postalisch zugeschickt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Dienstag, 29. August, 20 Uhr, Festspielhaus Baden-Baden, Baden-Baden

www.bb-promotion.com

www.festspielhaus.de