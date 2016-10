Anzeige

Anderson kam 1965 von Schottland nach London und spielte mit Freddy Fingers Lee und dem späteren Mott The Hoople Frontman Ian Hunter zusammen in einer Band. 1968 wurde er Mitglied der Keef Hartley Band, mit dem er fünf Alben als Hauptsongwriter, Gitarrist und Leadsänger aufnahm. Die Band trat auch 1969 bei dem legendären Woodstock-Festival auf, doch leider verweigerte das damalige Management die Filmaufnahmen. Miller war ebenso Mitglied bei T.Rex, Savoy Brown, Chicken Shack und Mountain.



Anderson tourte als Gastmusiker mit Deep Purple und ist auf deren Live-CD/DVD zu sehen, die 1999 in der Royal Albert Hall mitgeschnitten wurde, ebenso arbeitete er viele Jahre mit Jon Lord im Studio und bis zu Jons Tod auch auf der Bühne. Miller war 15 Jahre Mitglied der Spencer Davis Group und hat zuletzt ein Album mit Chris Farlowe aufgenommen. Von 2012 bis Sommer 2015 spielte Miller als ständiger Gastgitarrist und Sänger in der Hamburg Bluesband. Jetzt ist er wieder - zur Freude seiner zahlreichen Fans - mit seiner eigenen, heißgeliebten Miller Anderson Band auf Tour.

Termin: Mittwoch, 12. Oktober, 20.30 Uhr, Jubez, Karlsruhe

