vor 34 Minuten Karlsruhe Leben am Limit: Reinhold Messner mit Live-Vortrag in Stadthalle Karlsruhe

Der Mann ist eine lebende Legende und hat (seinen Angaben zufolge) den Yeti gesehen. Kaum einer ist so oft an sein Limit gegangen wie er: Reinhold Messner. Am 5. Februar 2017 kommt der ehemalige Extrem-Bergsteiger in die Karlsruher Stadthalle.