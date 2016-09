Anzeige

Liebe Comedy-Freunde,

wie in allen Sparten gibt es auch bei deutschen Comedians Licht und Schatten, aber auch das ist natürlich Geschmackssache. Fakt ist: In nächster Zeit wird Karlsruhe geradezu überschwemmt von Vertretern der humorigen Sorte.

Kurt Krömer - "Heute stimmt alles"

Den Berliner Comedian, Moderator und Schauspieler Kurt Krömer haben wir ja schon angekündigt, seine eigentümliche Art findet bei Humor-Fans großen Anklang. Bekannt wurde er durch seine Late-Night-Formate, jetzt kommt das Multi-Talent am 14. Oktober mit seiner Show "Heute stimmt alles" in die Konzerthalle Karlsruhe.

Kaya Yanar - "Planet Deutschland"

Kaya Yanar ist ja einer, der seine Wurzeln gerne in seine Komik miteinfließen lässt. Er macht das aber ein bisschen subtiler als Kollege Bülent Ceylan, obwohl auch der (zurecht) seine große Fangemeinde hat. Für mich persönlich gehört Yanar nicht zu den Besten in der Runde, gerade seine Kinofilme waren nicht der Hit, nichtsdestotrotz hat sich der gebürtige Frankfurter im Kreis der deutschen Comedians fest etabliert und bereist am 28. Oktober in der Schwarzwaldhalle den "Planet Deutschland".

Otto - "Holdrio again"

Er kann's einfach nicht lassen - und ist trotz seines gesetzten Alters noch immer einer der Erfolgreichsten seiner Zunft: Otto Waalkes, der ja aktuell wieder in "Ice Age" das tollpatschige Faultier Sid spricht, hat seinen Stil in den Jahren so gut wie nicht verändert und ist somit berechenbar, aber eben auch berechenbar witzig. Seine frühen Programme waren brillant, heute ist Waalkes eher der Godfather der deutschen Comedy-Szene und verdient natürlich uneingeschränkten Respekt für die Lebensleistung. Am 30. Oktober kommt der Komiker mit "Holdrio again" in die Schwarzwaldhalle.

Carolin Kebekus - "Alphapussy"

Die Kebekus ist rotzfrech, trotzdem (oder gerade deswegen) ist sie die zurzeit beste (anarchische) Spaßmacherin im Lande. Kebekus mischt ja auch bei Satire-Sendungen wie beispielsweise der "Heute Show" mit, spontan und live ist sie aber mit "Alphapussy" wahrscheinlich am besten und bissigsten - nachzuprüfen am 7. November in der Schwarzwaldhalle.



Serdar Somuncu - "H2Universe - Die Machtergreifung"

Er ist einer der unbequemsten Kabarettisten/Comedians unseres Kulturkreises - gut so, kann ich nur sagen! Ich bin zwar nicht immer seiner kritischen Meinung, auch sein Ton ist manchmal nicht in Ordnung, er eckt an, wo er nur kann, im Grunde sind mir aber Leute, die nicht pflegeleicht sind, lieber als solche, die sich permanent anpassen. Am 18. November ist Somuncu mit seinem Programm "H2Universe - Die Machtergreifung" in der Stadthalle zu Gast.



Martin Rütter - "nachSITZen"



Er ist der Hunde-Profi des Landes schlechthin und weiß das perfekt zu vermarkten. Martin Rütter funktioniert und agiert auf allen medialen Kanälen. Es ist kaum zu glauben, wie man aus einer ausufernden Hundeliebe und -Kenntnis ein ganzes Comedy-Abendprogramm basteln kann - Martin Rütter schafft das, glaubt man zumindest seinen zahlreichen Anhängern. Am 24. November betritt der Hundeflüsterer die Bühne der Karlsruher Stadthalle und verlangt "nachSITZen".



Sascha Grammel - "Ich find's lustig"



Sascha Grammel ist noch ein relativ Junger in der Riege der Top-Comedians, und trotzdem schon ein ganz Etablierter in der Medienlandschaft. Der Berliner hat seine ganz spezielle Art, seine goldigen und putzigen Puppen (bauch-)reden zu lassen, nicht selten schwingt ein großes Stück Selbstironie mit. Er sagt (am 30. November in der Schwarzwaldhalle): "Ich find's lustig" - wir auch!



Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

www.carolinkebekus.de

www.kurtkroemer.de

www.kaya.tv

www.ottifant.de

www.somuncu.de

www.martinruetter.com

www.saschagrammel.de