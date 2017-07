Am Wochenende des 29./30. Juli gastiert das "Mittelalterlich Phantasie Spectaculum" (MPS), das mit bis zu 3.000 Mitwirkenden größte reisende Mittelalter-Kulturfestival der Welt, erneut in Karlsruhe im Schlossgarten.

Auf dem weitläufigen Veranstaltungsgelände erleben die Gäste mehrmals täglich Ritterturniere, Gaukler, Tanz-, Dudelsack und Drehleierworkshops und den großen Händlermarkt mit mehr als 120 Ständen, Tavernen, Grilltheken, Kaffeeausschank und mittelalterlichen Spezialitäten.

Auf den drei Musikbühnen erklingt nonstop Livemusik mit Spitzenbands der Mittelalter- und Folkszene: Saltatio Mortis, Versengold, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Faun, Feuerschwanz, Saor Patrol, Ganaim und Knasterbart. Beliebt bei Jung und Alt ist auch der Falkner Achim mit seiner Greifvogelshow, Gaukler Lupus, der Kraftjongleur Bagatelli sowie der Bettler "Hässlicher Hans".

Täglich ein großes Bruchenballturnier

Täglich wird ein großes Bruchenballturnier mit Mannschaften aus den Heerlagern, mit Markthändlern und Künstlern veranstaltet. Beim Bruchenball geht es darum, einen bis zu 120 Kilogranm schweren Ball, eigentlich eine mit Stroh oder Tannenzapfen gefüllte Kuhhaut von 90 bis 120 Zentimeter Durchmesser, in den gegnerischen Torkreis zu befördern.

Mit diesem Kampfspiel maßen früher die Knappen der Ritter ihre Kräfte, nachdem sie sich bis auf die Bruche, die mittelalterliche Unterhose, entkleidet und der Schiedsrichter die Spieler auf verbotene Waffen kontrolliert hatten. Nach Einbruch der Dunkelheit versammeln die Gäste sich zum großen MPS-Feuerspektakel mit den Feuerkünstlern von Danse Infernale.

Sonntag ist Familientag

Alle Gäste sind herzlich dazu eingeladen, in Gewandungen gleich welcher Epoche zu erscheinen. Einmal an jedem Tag werden die drei bestgewandeten Besucher vom anwesenden Publikum gekürt und von Bruder Rectus mit Gold überschüttet. Tausende Sitzplätze unter Sonnensegeln und an den Bühnen und Arenen laden zum Rasten und Entspannen ein, und die Kinder toben auf den Strohspielplätzen. Die Heerlager gestatten den MPS-Gästen einen Blick in das Leben des 13. Jahrhunderts.

Der Sonntag ist Familientag - alle Gäste unter 16 Jahren und ab 66 Jahren zahlen keinen Eintritt. Infos und VVK: www.spectaculum.de.

Termin: 29. und 30. Juli, Samstag (11 bis 24 Uhr) und Sonntag (11 bis 19.30 Uhr), Schlossgarten Karlsruhe, Karlsruhe

