Anzeige

In nicht einmal volljährigem Alter wurde Golden Earring 1964 von George Kooymans und Rinus Gerritsen gegründet und ist auch bis heute noch die erfolgreichste Rockband aus den Niederlanden. Mit der über 50-jährigen Bandgeschichte sind sie außerdem auch die am längsten bestehende Rockband der Welt.

Seit Gründung haben Golden Earring nie Pause eingelegt

Waren sie am Anfang noch unter dem Namen The Tornadoes noch etwas poppiger, so fühlen sich Golden Earring seit den 1970ern dem melodischen Hardrock verpflichtet. Der Mischung aus treibendem Rock, ruhigen, fast balladenhaften Titeln und immer wieder cineastisch anmutenden Tonkunstwerken hört man die Spielfreude an. Die ist auch nötig, denn seit der Gründung haben Golden Earring nie eine Pause eingelegt.

Mit Konzerten und Shows in über 40 Staaten auf dem ganzen Globus, sind sie vor allem bekannt für ihre extrovertierte Bühnenshow und ihre effektvollen, knalligen Soli. Seit 1970 in der gleichen Besetzung, etablierte sich Golden Earring als begehrte Liveband.

Tickets gibt's hier.

Termin: Freitag, 2. September, 19.30 Uhr, BadnerHalle Rastatt, Rastatt

www.ticketservice-rastatt.de

www.badnerhalle.de