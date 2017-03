Feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen, gefühlvolle Gesangseinlagen und eine bewegende Liebesgeschichte vor der brillanten Kulisse Havannas: Im Handumdrehen führt "Soy de Cuba" auf eine unvergessliche Reise und mitten ins Herz der karibischen Insel.

Schon 2015 sorgte das Tanzmusical für ausverkaufte Häuser und eroberte das Publikum im Sturm. Mit seinem glühenden Ausruf "Soy de Cuba" – "Ich komme aus Kuba!" meldet sich das kubanische Ensemble wieder zurück.



"Soy de Cuba" erzählt vom Tanz und von der Liebe. Im Zentrum steht die junge Ayala, die nach Havanna kommt, um ihr Glück als Tänzerin zu versuchen. Dort lernt sie schnell die Schattenseiten einer schillernden Welt kennen, in der Intrigen, Eifersucht und Rivalität an der Tagesordnung sind. Doch Ayala gibt nicht auf. Sie weiß, sie wird sich als Tänzerin beweisen und das Herz ihrer großen Liebe erobern.

Unwiderstehliche Mischung der Musik Kubas

In einer "unwiderstehlichen Mischung" zelebriert "Soy de Cuba" eine ebenso aufregende wie facettenreiche Kultur: die Musik Kubas, ihre unverkennbare Vielfalt an Rhythmen und Tänzen und nicht zuletzt die Menschen selbst. Authentische Filmaufnahmen lassen die Zuschauer mitten in das pulsierende Leben Havannas eintauchen.

Wenn kubanische Klassiker wie Salsa, Mambo oder Rumba auf neue Trends wie Streetdance oder Reggaetón treffen, dann zeigt sich eindrucksvoll: Musik und Tanz liegen den Kubanern einfach im Blut. "Ein Strudel kubanischer Energie", schwärmte "El Mundo". Und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" attestierte: "In Sachen Ensemble, Choreographie, Musikuntermalung und auch Präsentation fährt 'Soy de Cuba' Erstklassiges auf."

ka-news verlost 1 x 2 Tickets für "Soy de Cuba"

Reguläre Tickets gibt es hier . ka-news verlost zudem 1 x 2 Tickets für den kubanischen Abend im Konzerthaus. Bitte einfach das Gewinnspiel-Formular unter diesem Artikel ausfüllen und abschicken. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 29. März, 12 Uhr. Der Gewinner erhält die Karten per Post. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Termin: Samstag, 22. April, 20 Uhr, Konzerthaus Karlsruhe, Karlsruhe

