Joseph Kesselrings "Arsen und Spitzenhäubchen" gilt als die Kriminalkomödie schlechthin.

Die rabenschwarze Komödie funktioniert deshalb so grandios, weil sie Ungeheuerlichkeit auf Ungeheuerlichkeit häuft und Akteure wie Publikum in die aberwitzigsten Situationen schleudert. Ab Donnerstag, 30. März, ist der "beliebte Knüller" auch wieder in Karlsruhe im Sandkorn-Theater zu sehen (Beginn der Premiere ist um 20.15 Uhr).

Regisseurin Anke Bußmann treibt die köstlichen Turbulenzen um das ganze Dutzend Leichen auf die Spitze, auch indem sie das ach so liebenswert-mörderische Geschwisterduo Abby und Martha Brewster mit Friedemann A. Nawroth und Hans Peter Dörig besetzt.

Dazu hat sie eine ganze Reihe weiterer Überraschungen auf Lager. Außer den beiden Herren als feine ältere Damen agieren Regina Berger, Beatrix Henigin, Daniela Michel, Markus Kern und Christian Theil. Nächste Aufführung am Freitag, 31. März, 20.30 Uhr.

Informationen und Tickets gibt's im Internet (www.sandkorn-theater.de).

Termin: ab Donnerstag, 30. März, 20.15 Uhr, Sandkorn-Studiotheater, Karlsruhe

www.sandkorn-theater.de