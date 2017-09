vor 5 Stunden Karlsruhe Konzert in Stadtkirche: Karlsruher Polizeiorchester spielt für Bahnhofsmission

Am Sonntag, 8. Oktober, veranstaltet das Polizeimusikkorps Karlsruhe ein Benefizkonzert für die Bahnhofsmission Karlsruhe. Beginn des Konzertes ist um 17 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz. Erstmals präsentiert sich das Polizeimusikkorps Karlsruhe unter der Leitung des neuen Dirigenten Mario Ströhm.