vor 20 Stunden Toby Frei Karlsruhe König von Deutschland: ka-news verlost 2 x 2 Tickets für Eko Fresh

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Rapper Eko Fresh nennt sich selbstbewusst "König von Deutschland", und in dieser speziellen Szene ist er das irgendwie auch. Am 20. Oktober ist der variable MC in Die Stadtmitte am Start.