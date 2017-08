Klosterfest 2017: Buntes Treiben am Wochenende in Bad Herrenalb

Am Wochenende des 5. und 6. August findet in Bad Herrenalb wieder das traditionelle Klosterfest statt.

Mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Norbert Mai am Samstag um 11 Uhr wird das Fest bereits zum 42. Mal feierlich eröffnet und die historische Klosterstraße verwandelt sich erneut in eine fröhlich bunte Bummelmeile.



Traditionsprodukte aus Küche und Keller laden die Besucher im Ambiente des historischen "Paradieses" auf dem Klostermarkt zum Entdecken, Probieren und Einkaufen ein. Von der klösterlichen Vergangenheit "kosten" und das Spätmittelalter hautnah erleben können die Gäste außerdem bei der Bruchsaler Ritterschaft.

Einem Schmied bei der Arbeit zusehen

Besucher haben die Möglichkeit, einem Schmied bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und können erleben, wie es sich in einer echten Ritterrüstung anfühlt. Auf dem Gartenschaugelände unterhält die Ritterschaft die Gäste am Samstag im Rahmen des Dobel-Tages mit Schaukämpfen.



Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist gesorgt. Die kleinen Festbesucher erwartet ein buntes Programm mit jeder Menge Spiel und Spaß. Ein Kinder-Spielmobil, ein Kinderkarussell, ein Riesentrampolin sowie eine Kletterwand sopllen die Herzen der jungen Festbesucher höher schlagen lassen.

Charivari und Pik As sorgen für gute Stimmung

Auf verschiedenen Show-Bühnen wird im Klosterviertel an den beiden Tagen ein vielseitiges Programm geboten. Bekannte Live-Bands aus der Region wie Charivari und Pik As sollen an beiden Tagen für gute Stimmung sorgen. Auftritte der Trachtengruppe des Schwarzwaldvereins und des Musikvereins Bad Herrenalb bieten volkstümliche Unterhaltung. Die "Singenden Mönche" runden das Event am Sonntagabend ab. Die verkaufsoffenen Geschäfte laden am Sonntag zum Bummeln ein.



Auch das Ziegelmuseum hat an beiden Festtagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Hier finden sich bemerkenswert frühe Motivziegel aus der ehemaligen klösterlichen Herrenalber Ziegelhütte aus dem 15. Jahrhundert. Weitere Informationen zum Klosterfest erhalten Sie bei der Touristik Bad Herrenalb, Telefon 07083/5005-55, und unter www.badherrenalb.de.

Termin: 5. und 6. August, Bad Herrenalb

www.badherrenalb.de