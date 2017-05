17.05.2017 13:21 Karlsruhe Klangvoller Name: Roy Hargrove jazzt im Jubez

Roy Hargrove hat in der Jazz-Szene einen hochgeschätzten Namen, er hat schon mit so manchem Könner gejammt. Am Montag, 22. Mai, ist der Musiker mit (s)einem Quintett im Jubez zu Gast.