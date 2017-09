29.09.2018 19:17 Toby Frei Karlsruhe-Durlach Kinospaß pur! 3. Durlacher Filmwoche in der Orgelfabrik

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es gibt sie noch gar nicht so lange, und doch wird sie schon gerne besucht: Die Durlacher Filmwoche in der Orgelfabrik.