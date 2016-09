Anzeige

Nach den erfolgreichen Aufführungen unser Projektion "Oneironaut" während der letzten Schlosslichtspiele, wurden wir dieses Jahr erneut von der ZKM angefragt.

Was hat euch bewogen, daran teilzunehmen?

Das Karlsruher Stadtschloss bietet eine einzigartige Projektionsfläche im Herzen der Stadt. Das Schloss umgarnt die Zuschauer durch die angewinkelten Seitenflügel und lässt die Projektion dadurch zu einem immersiven Erlebnis werden.

Uns war von Beginn an klar, dass wir bei einer erneuten Projektion auf Schloss, eine gänzlich neue Arbeitsweise entwickeln wollen. Daraus entstand die Idee mit analogen Filmsettings zu arbeiten und diese durch digitale Aufarbeitung auf die reale Fassade zu übertragen.

Für die Umsetzung unseres Vorhabens, erstellten wir aus den 3D-Dateien des Schlosses unterschiedliche Schichten. Diese verwendeten wir anschließend, um mit einem Lasercutter Modelle aus verschiedenen Materialien und Farben, wie etwa Polystyrol, Acrylglas, Papier oder Moosgummi zu schneiden.

Die einzelnen Schichten wurden per Hand zusammengesetzt und in ein speziell angefertigtes Kamera-Setup eingespannt. So war es uns möglich natürliche, organische Animationen zu erzeugen die sich nicht am Computer simulieren lassen. Durch die digitale Bearbeitung konnten diese Animationen, in einem vergrößertem Maßstab, zurück auf die die physische Oberfläche des Schlosses projiziert werden.

Wie seid ihr auf die Fassade gekommen – wie habt ihr die Veranstalter überzeugt?

Für uns als Künstler die hauptsächlich an ortsspezifischen Projekten arbeiten, war es natürlich hilfreich auf die Erfahrungen aus dem letzten Jahr zurückgreifen zu können. Ebenso verhält es sich für die Veranstalter eines solchen Großprojektes, dass neben den künstlerischen auch enorme technische Herausforderungen an alle Beteiligten stellt.

Wie kompliziert war es, die Show für die Schlossfassade zu konzipieren?

Wir haben im Juni 2016 mit dem Projekt begonnen und mussten uns in der ersten Phase eine Arbeitsumgebung für unsere analogen Modelle schaffen. Danach galt es zu erforschen, wie die unterschiedlichen Elemente zu einer Show zusammengefasst und wie die realen Elemente zur Musik animiert werden können.

Da unserer Ansatz hauptsächlich der Erforschung unterschiedlicher Oberflächen galt, entwickelten wir eine abstrakte Reise durch die unterschiedlichen Schichten der menschlichen Haut, frei nach dem Ansatz: Die Haut ist für den menschlichen Körper, wie die Fassade für die Architektur.

Was ist die Kernaussage eurer Show?

Unsere Schlossprojektion erforscht die omniskalare Kohärenz von Architektur und Körper, von Fassade und Oberfläche. Kohärenz steht dabei für die Ähnlichkeit von Vorgängen, welche in Mikro- und Makrokosmos gleichermaßen auftaucht.

In Transkutan wird das Schloss Karlsruhe im Sinne des Kohärenzmodells als Organismus aufgefasst und seine Eigenschaften dementsprechend dargestellt. Die Schlossfassade wird - in Analogie zur menschlichen Haut - zur interaktiven Membran zwischen dem Inneren und dessen Umgebung.

Die Show "Oneironaut" von Xenorama ist noch am Donnerstag um 22.55 Uhr zu sehen. "Transkutan" läuft am Freitag um 20.55 Uhr sowie Samstag bis Donnerstag um 21.10 Uhr auf der Fassade des Karlsruher Schlosses. Das ganze Programm der Schlosslichtspiele gibt es hier (Link führt auf externe Seite)

Wer sind Xenorama?



Moritz Janis Richartz

Künstler und Designer

Studierte Bachelor Digitale Medien an der HfK Bremen

1985 | Geboren in Bremen, lebt in Bremen



Marcel Bückner

Künstler und Ingenieur

Studierte Bachelor Medientechnologie an der HS Düsseldorf

1987 | Geboren in Berlin, lebt in Köln



Lorenz Potthast

Künstler und Designer

Studierte Bachelor Integriertes Design an der HfK Bremen

Studiert Master Digitale Medien an der HfK Bremen

1990| Geboren in Bremen, lebt in Bremen



Tim Georg Heinze

Sound Designer

Arbeitet im Bereich der sozialen Resozialisierung in einer Psychiatrischen Klinik

1985| Geboren in Berlin, lebt in Potsdam



Richard Leroy Oeckel

Jazz Pianist und Komponist

Studiert derzeit Physikalische Ingenieurswissenschaften an der TU Berlin

1991 | Geboren in Berlin, lebt in Potsdam