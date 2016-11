Anzeige

Bis zum 4. Dezember dreht sich in den "dank der endlich abgebauten Bauzäune" nun wieder gut erreichbaren Ausstellungsräumen alles rund um die Literatur. Die "Bücherschau" ist mittlerweile eine feste Institution in der Fächerstadt, wo anfänglich 12.000 Besucher kamen, sind es aktuell in 24 Tagen rund 50.000 Gäste. Die "Bücherschau", diese Mischung aus "Information und Unterhaltung", wird "maßgeblich" vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg unterstützt, so die Macher.

"Bücherschau" will literarische Vielfalt einer Region zeigen

Über Schottland sind viele Klischees im Umlauf: ewig grüne Hügel, Schafe, Whisky und vor allem: eine raue Natur mit rauen Menschen. Doch Schottland ist mehr - die "Bücherschau" tritt an, um die literarische, kulturelle und landschaftliche Vielfalt einer Region zu zeigen, die sich nach dem englischen Votum für den Austritt aus der Europäischen Union aufgemacht hat, ein Mitgliedsland der EU zu werden. Natürlich gibt es auch zu Schottland zahlreiche Veranstaltungen, bei denen die Besucher der Bücherschau internationalen Gästen begegnen werden.



Die Liste der Autoren, die zur "Bücherschau" kommen, ist lang: In diesem Jahr an erster Stelle zu nennen ist Bodo Kirchhoff, der den "Deutschen Buchpreis" erhalten hat, Philipp Winkler (Shortlist Deutscher Buchpreis), dann Eva Klingler, Ruth Gleissner-Bartholdi, Martina Bilke, Hatto Zeidler, Dirk Braun, Petros Markaris, Wolfgang Burger, Wilhelm Genazino, Heinrich Steinfest, Christoph Ransmayr, Ulli Potofski, Wolfgang Schorlau und Reinhold Joppich, Peter Stamm, Jochen Metzger und noch viele andere mehr - bei 100 Publikumsveranstaltungen kommt da eine geballte Menge an Literatur zusammen.

Neue Lesungsreihe bei der "Bücherschau"

In diesem Jahr gibt es gleich zwei Mal noch nie Dagewesenes bei der "Bücherschau". Die "Bücherschau"-Patenschaft bildet den Start einer neuen Lesungsreihe: Zwei Autoren gestalten einen gemeinsamen Abend. Entweder beide Autoren haben Bücher zum selben Thema geschrieben oder ein bekannter Autor stellt einen Debütanten vor. Ein Abend ist mit Silke Scheuermann ("Wovon wir lebten") und Katja Buschmann ("Alles, was Sie über Philine Blank wissen müssen"), der andere Abend mit Rasha Khayat ("Weil wir längst woanders sind") und Dmitrij Kapitelman ("Das Lächeln meines unsichtbaren Vaters").



Ebenfalls neu ist ein Fantasy-Tag (26. November, ab 14 Uhr): An diesem Tag widmet sich die "Bücherschau" der Fantasy beim Kreativworkshop für Kinder mit Kerstin Zürcher ("Vom Klatschbild zum Fantasiewesen"), Alana Falk und bei der Lesung mit Wolfgang Hohlbein ("Laurin").

Veranstaltungen sollen die Lust am Lesen wecken

Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche sollen die Lust am Lesen wecken und wachhalten. Im räumlich eigens abgetrennten "Kinderland“ gibt es ein kleines Reich für jüngste und junge Leser mit dem Alter entsprechender Literatur, mit Bilderbüchern und Bildbänden. Am Sonntag, 20. November, lockt der "Kindertag" mit Janosch und seinen Kinderbuchfiguren. In der "Bücherschau" gibt es für den Lesenachwuchs ein buntes Programm mit Lesungen, Workshops und Theateraufführungen.

Natürlich werden auch bei der 34. "Karlsruher Bücherschau" wieder für Schüler ganz unterschiedlicher Klassenstufen Lesungen an Vormittagen angeboten. Vom 21. bis 25. November wird an jedem Tag um 8.30 Uhr und um 14.30 Uhr der Meidinger Saal zum Kinosaal bei der 19. "Karlsruher Schülerfilmwoche". Die Filme für verschiedene Altersgruppen werden vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ), Standort Karlsruhe, in Zusammenarbeit mit Lehrkräften unter pädagogischen Gesichtspunkten ausgewählt.

"Bücherschau"-Dauerkarte kostet 5 Euro

Im Kinderland sind Originalzeichnungen von Dr. Brumm­Erfinder Daniel Napp zu sehen. Im Foyer können Besucher mehr über Whisky-­Herstellung erfahren. Im Buchcafé heißt es: "Schottland – atemberaubende Landschaft", im Rittersaal gibt es Schottische Burgen, Schlösser, Herrenhäuser und ausgefallene Bauten.

Der Eintritt zur "Buch-Ausstellung" kostet 2 Euro, Kinder unter 14 Jahren, Schulklassen, Inhaber SWR2-Kulturkarte frei, ermäßigter Eintritt 1 Euro (14- bis 18-Jährige, Schüler, Studenten, Rentner, Behinderte, Arbeitslose, Inhaber des KA-Passes). Die Dauerkarte kostet 5 Euro, ermäßigt 4 Euro. Das Programmheft zum Herunterladen gibt es auch im Internet unter der Adresse www.buecherschau.de und unter Facebook: www.facebook.com/karlsruherbuecherschau.

Termin: 11. November bis 4. Dezember, 10 bis 20 Uhr (täglich), Regierungspräsidium am Rondellplatz, Karlsruhe

