Anzeige

Liebe Klassik-Freunde,

vor 30 Jahren in Bonn gegründet und aktuell in zwölf deutschen Städten in deren größten Konzerthäusern aktiv, geht die "Wiener Klassik" in die 18. Spielzeit im Johannes-Brahms-Saal der Stadthalle Karlsruhe, und das Ensemble der Klassischen Philharmonie Bonn wird gefühlt mit der Zeit immer besser. Kern und Schwerpunkt der beliebten Reihe ist und bleibt die Trias, Haydn, Mozart und Beethoven, angereichert mit Werken von Vorläufern, Zeitgenossen und Nachfahren.

Ziel ist es, jungen, hochbegabten Musikernachwuchs zu fördern

Ziel der Macher ist es, jungen, hochbegabten Musikernachwuchs zu fördern und an große Orchester weiterzugeben. So behält das Orchester sein junges Gesicht und die jugendliche Musizierlust erreicht einen hohen technischen Standard. Die enge Verbindung zu hochkarätigen nationalen und internationalen Wettbewerben führt ständig neue, junge Preisträger mit schon früher erstaunlicher Qualität zu.

Zu den Eckdaten der Saison: Im Zeitraum von Mitte Oktober 2016 bis Ende März 2017 sind insgesamt fünf Konzerte geplant, All diese Konzerte beginnen um 20 Uhr. Jeweils 45 Minuten vorher wird eine Programmeinführung durch den Chefdirigenten persönlich angeboten. Die Abendkasse selbst öffnet immer jeweils um 18.45 Uhr. Karten sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich, weitere Informationen gibt es online unter www.klassische-philharmonie-bonn.de.

Insgesamt fünf Konzerte in der 18. Spielzeit geplant

Was ungemein charmant-lustig und launig-informativ ist, ist die kurzweilige Einführung ins Programm vom langjährigen Dirigenten Heribert Beissel, man sagt, dass Besucher extra wegen ihm zur "Wiener Klassik" kommen - was für ein Kompliment!

Folgende Veranstaltugen der bundesweiten Reihe sind thematisch in Karlsruhe geplant: der Start der neuen Spielzeit ist inhaltlich - wie jedes Jahr - ausschließlich Beethoven gewidmet. Seine 7. Sinfonie ist ebenso ein Highlight wie sein 3. Klavierkonzert. Bei letzterem präsentiert sich Florian Glemser am Klavier. Der 23. November bringt die 1. Sinfonie von Mendelssohn, deren 2. Satz "Inbegriff des Schönen" ist.

Das vorletzte Konzert wartet mit Trompetenkonzert von Haydn auf

Dazu gesellt sich Mozarts berühmtestes Violinkonzert A-Dur mit Anna Matz als Solistin. Das noch in Vorbereitung befindliche vorweihnachtliche Konzert am 5. Dezember soll kein typisches Kirchenkonzert werden und wird die bereits genannten Komponisten berücksichtigen. Als Solist an der Trompete ist Norbert Vohn vorgesehen.



Das vorletzte Konzert am 11. Februar wartet unter anderem mit dem Trompetenkonzert von Haydn (Solist: Markus Czieharz) und der 5. Sinfonie von Schubert mit zwei Publikumslieblingen auf. Mit großsinfonischer Besetzung stellt sich der 29. März vor. Nach Carl Maria von Webers Ouvertüre zu "Oberon" und Bruchs unsterblichem Violinkonzert (Solistin: Ervis Gega) folgt die 3. Sinfonie von Brahms als Abschluss der Spielzeit 2016/17.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

www.klassische-philharmonie-bonn.de