"Love Letters - Liebesbriefe" des US-amerikanischen Autors Albert R. Gurney zählt zu den bekanntesten und zartesten Kammerspielen über große Gefühle.

Jetzt ist der legendäre Briefwechsel mit Susanne Buchenberger und Martin Wacker in den Rollen der Schreiber als Gastspiel-Koproduktion mit dem Sandkorn-Theater zu sehen; Premiere ist am Donnerstag, 6. April, im Studiotheater (Beginn 20.15 Uhr).

Ein Leben in Briefen

Das mehrfach ausgezeichnete Kammerspiel skizziert zwei Leben, die per Brief miteinander verbunden sind und Höhen und Tiefen erleben: Sie ist eher chaotisch, emotional, ein reiches Scheidungskind; er hingegen rational bestimmt, stets beherrscht, karrierebewusst, aus intakter Familie. Susanne Buchenberger und Martin Wacker bringen zwei authentische Charaktere auf die Bühne, die mit jedem Brief mehr an Profil gewinnen (nächste Aufführung am Samstag, 8. April, 20.15 Uhr).

Informationen und Tickets gibt's im Internet (www.sandkorn-theater.de).

Termin: Donnerstag, 6. April (Premiere), 20.15 Uhr, Kaiserallee 11, Sandkorn-Studiotheater, Karlsruhe

www.sandkorn-theater.de