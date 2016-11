Anzeige

Auf dem Programm steht zur Eröffnung die spritzige Sinfonie Nr. 70 D-Dur von Joseph Haydn. Entstanden 1779 für die Grundsteinlegung eines neu errichteten Theaters in Esterháza war sie ein prachtvolles Stück. Es folgt danach das Violinkonzert Nr. 5 A-Dr KV 219 des jungen und hochtalentierten Komponisten und seinerzeit fürsterzbischöflichen Konzertmeisters Wolfgang Amadeus Mozart. Die junge Solistin ist Anna Matz, Preisträgerin nationaler und internationaler Musikwettbewerbe und Stipendiatin der Villa Musica Rheinland-Pfalz.

Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 11 - Werk eines 15-jährigen Genies

Den Höhepunkt des Abends bildet die Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 11 von Felix Mendelssohn. Als Werk eines fünfzehnjährigen Genies entstanden, ist sie der Wegweiser für Mendelssohns späteres grandioses symphonisches Schaffen.

Es spielt die Klassische Philharmonie Bonn unter der Leitung von Heribert Beissel. Deren weitere Saison-Konzerte 2016/17 in Karlsruhe finden statt am 5. Dezember 2016 sowie am 21. Februar und 29. März 2017. Eintrittskarten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. Ergänzende Informationen unter www.klassische-philharmonie-bonn.de.

Termin: Mittwoch, 23. November, 20 Uhr (Beginn), Johannes-Brahms-Saal (Stadthalle), Karlsruhe

