Jede Menge Rock: Paule Popstar & The Burning Elephants spielen in Dein Nachtbar

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Paule Popstar und seine brennenden Elephanten sind wieder auf der Karlsruher Musik-Steppe unterwegs - diesmal in der atmosphärischen Karlsruher Innenstadt-Location Dein Nachtbar.

Liebe Musik-Freunde,

ihre Mucke ist eine ausgewogene Mischung aus Humor (Texte/Titel) und Seriösität (Musik), dementsprechend war und ist ihre aktuelle Scheibe "Schundromane und Schabracken" eine durchaus gelungene Sache.

Die Kollegen von der "Musikwoche Online" schrieben über die CD: "Sie entpuppen sich als gewiefte, schlagkräftige Showtruppe, die sich im Rockkatechismus bestens auskennt und mit Hammondorgel, saftigen Gitarren und verlässlicher Rhythmusabteilung von Blues über Funk bis Heavy alles drauf hat, was das Herz eines jeden aufgeschlossenen Hörers erfreut!"

Wer wissen will, was Paule und Konsorten covertechnisch auf der musikalischen Pfanne haben, darf hier mal reinklicken - dargeboten werden live Songs unter anderem von Joe Cocker, Blues Brothers, Zucchero, James Brown, Canned Heat, Robert Palmer, Boney M. und diversen Erics ... Elefanten-Drummer Thomas Zimmer war übrigens schon einmal bei ka-news zum Gespräch zu Gast, ein Connaisseur der Musikgeschichte, meine Herren!

Paule Popstar & The Burning Elephants spielen am 30. April in Dein Nachtbar in der Hirschstraße und geben den Maikäfer. Geboten wird die bekannte Mischung aus Songs ihrer aktuellen CD und den bewährten rostigen Coverversionen: Rock, Rock, Rock. Erdig, bluesig, mit Hingabe und Schalk im Nacken. Dazu gibt es noch ein paar ganz neue Songs aus dem Album "Die Überheblichkeit des Bademeisters", das (mit Augenzwinkern) "spätestens zur Eröffnung der U-Strab erscheinen" soll.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Sonntag, 30. April, 21 Uhr (Beginn), Dein Nachtbar, Hirschstraße 18, Karlsruhe

www.deinnachtbar.de

www.paulepopstarband.de