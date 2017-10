Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Nicht zu fassen! Er war (nicht nur) zu Jugendzeiten mein ganz persönlicher Held - am 29. Oktober ist Jazz-Gitarrist Pat Metheny im Festspielhaus Baden-Baden zu Gast.

Liebe Jazz-Fans,

ihn legendär zu nennen, wäre noch untertrieben, der Mann ist seit Jahrzehnten geradezu ein Gott in seinem Metier, eine echte Ikone seiner Zunft und Vorbild unzähliger Musiker, die sich zur Freistil-Disziplin Jazz zählen.

Kurz zurück in der Geschichte: Methenys Alben kann man nur epochal nennen, bis auf die zeitweiligen Guitar-Synth-Ausflüge, die waren nicht so mein Fall, ich persönlich fand die jahrzehntelange Phase mit Pianist Lyle Mays am schönsten und fruchtbarsten. Ist aber und natürlich Geschmackssache, logo.

Besetzung im Festspielhaus ist eine illustre

Ansonsten hat man das Gefühl, dass der Künstler immer noch besser wird - der Mann ist ein echtes Genie an seinem Instrument. Ich habe ihn seinerzeit vor Jahren im Karlsruher Tollhaus gesehen, ein echtes musikalisches Erlebnis für alle Beteiligten.

Die Besetzung im Festspielhaus wird eine illustre sein, als da wären Antonio Sanchez am Schlagzeug, Linda Oh am Bass und Gwilym Symcock am Piano - allesamt veritable Könner ihres Fachs. Also, es ist toll und schön, dass Metheny wieder im Lande ist, man kann den Machern des Festspielhauses zu diesem Konzertereignis nur gratulieren!

Karten gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Sonntag, 29. Oktober, 19 Uhr, Festspielhaus Baden-Baden, Baden-Baden

www.festspielhaus.de

www.patmetheny.com