Die beiden Musik-Komödianten Markus Streubel und Markus Herzer haben nicht nur die Lizenz für köstliche Neuinterpretationen der Songs, sondern bauen in ihrem Programm "Mr. Bond - die Hoffnung stirbt zuletzt" darauf eine ganz neue Bond-Geschichte auf. Natürlich gibt es darin die unverzichtbaren Bond-Girls und skrupellose Bösewichte. Als einmaliges Gastspiel zu erleben am Samstag, 1. Oktober, im Sandkorn-Studiotheater (Beginn 20.30 Uhr) - und am Ende ist die Welt wieder gerettet …

Informationen und Tickets gibt's im Internet (www.sandkorn-theater.de).

Termin: Samstag, 1. Oktober, 20.30 Uhr, Sandkorn-Studiotheater. Karlsruhe

