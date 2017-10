Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Das Jazz-Festival im ZKM hat sich etabliert, die eingeladenen Künster sind seit jeher von erster Güte. Vom 26. bis 28. Oktober wird das Zentrum für Kunst und Medien wieder zur Freistil-Hochburg.

Liebe Jazz-Fans,

mit dabei beim ZKM-Jazz-Fest sind international gefeierte Jazzstars, illustre Künstler der Region und die Größen der Karlsruher Szene. Headliner ist dieses Jahr der US-Amerikaner Steve Coleman. Der Saxofonist, Komponist und Bandleader "From The South Side Of Chicago" gehört zu den einflussreichsten Jazz-Künstlern der Gegenwart und macht Station im ZKM.

26. Oktober 19.30 Uhr Trio de Lucs ZKM-Kubus 26. Oktober 21.30 Uhr Bänz Oester & The Rainmakers ZKM-Kubus 27. Oktober 19.30 Uhr Jazz Pistols ZKM-Kubus 27. Oktober 21.30 Uhr QCBA ZKM-Kubus 28. Oktober 18.30 Uhr Jazzclassix Allstars - From Swing To Bop ZKM-Musikbalkon 28. Oktober 21.30 Uhr Fridge People ZKM-Musikbalkon 28. Oktober 19.30 Uhr Steve Coleman & Five Elements ZKM-Kubus 28. Oktober 21.30 Uhr Shake Stew ZKM-Kubus

Die Macher freuen sich auf ein spannendes Festival – wie immer ein abwechslungsreicher Mix unterschiedlichster Stile und Künstler. Karten für das Festival gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, direkt bei der "Jam Session" und den JazzClassix montags im Jubez oder online unter www.jazzclub.de.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Donnerstag bis Samstag, 26. bis 28. Oktober, ZKM, Karlsruhe

www.zkm.de

www.jazzclub.de