vor 17 Stunden Karlsruhe "Hip-Hop Meets Jazz"! Unterwasser-Musik-Nacht in der Therme

Am Freitag, 5. Mai, verwandelt sich die historische Therme Vierordtbad - von 19 bis 23 Uhr - in ein außergewöhnliches Konzerthaus und bietet die Bühne für ein bisher nie dagewesenes Musikerlebnis in Karlsruhe.