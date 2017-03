Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Diese Geschichtenerzählerin lst nicht weit weg von Judith Holofernes - eine echte Ehre! Am 6. April kommt die fabelhafte Anna Depenbusch mit Band ins Tollhaus - präsentiert von ka-news!

Liebe Musik-Freunde,

man sitzt in der Sonne, lässt sich warm bescheinen und genießt eine kleine Dosis Anna Depenbusch - und ein kleines Lächeln bewegt das entspannte Gesicht. Man träumt sich ein wenig aus der Stadt hinaus. So fühlt sich das an mit Anna Depenbusch. Musikalisch wandelbar wie ein Chamäleon, aber trotzdem immer und unverkennbar Anna Depenbusch.



Manchmal ist ihre Musik natürlich durchaus simpel, aber die Künstlerin wahrt immer gekonnt die Balance zwischen Pop und Kitsch - und die charmante Annett Louisan winkt aus der (gar nicht so fernen) Ferne! Depenbusch ist eine empathische Liedermacherin, die schöne und fragile Geschichten erzählt. Diese zuckersüße Melange passt perfekt in den anstehenden Sommer! Wenn sie nicht überzeugt sind, hören sie mal in das federleichte Pop-Album "Sommer aus Papier" aus 2012 rein, das ist zum Schwelgen schön; mal balladesk, mal hüpfend, immer herzallerliebst!

Depenbusch fabriziert einfach wunderbare Musik zum Träumen und/oder Zuhören, manchmal wird es auch nachdenklich. Da gibt es goldige und gewitzte Texte und wohltemperierte, wunderbar (mit Ukuelele und Pedal Steel) arrangierte Songs, eine überzeugende Mischung! Lassen wir zum Ende die Künstlerin anlässlich ihres anstehenden Tollhaus-Gigs selbst zu Wort kommen: "Es wird eine ganz bunte Mischung und sehr abwechslungsreich. Wir werden das Publikum mit unzähligen verschiedenen Instrumenten überraschen." Wir sind gespannt!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Donnerstag, 6. April, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.annadepenbusch.de