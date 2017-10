"Wolke 4" ist ein veritabler Hit und das wohl bekannteste Stück Popmusik von Philipp Dittberner, der am 13. Oktober ins Tollhaus kommt - präsentiert von ka-news!

Auch "Das ist mein Leben" (2015) war und ist eine tolle Single und lief bei mir lange in der Heavy Rotation. Der junge Singer/Songwriter hat aktuell ein neues Album releast ("Jede Nacht"), auch das eine feine Sache, die Songs sind wieder berührend und (auch) nachdenklich geworden, ohne dabei an Eingängigkeit zu verlieren. In Dittberners Musik steckt viel Lebenslust, Euphorie und Mut - aber auch Melancholie. Ein schönes Gesamtpaket, das wohl einige ins Tollhaus locken wird.

Tickets für Philipp Dittberner gibt's online.

Termin: Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.philippdittberner.de