Das Herzogliche Museum Gotha beteiligt sich mit einer Leihgabe an einer international bestückten archäologischen Ausstellung in Karlsruhe. Die Statue von König Sesostris III. aus dem Mittleren Reich (1860 vor Christus) ist ab nächste Woche Samstag im Badischen Landesmuseum zu sehen.

Das teilte die Stiftung Schloss Friedenstein am Mittwoch in Gotha mit. In der Schau in Karlsruhe werden den Angaben nach Leihgaben aus dem Pariser Louvre, aus dem British Museum und dem Museo Egizio im italienischen Turin gezeigt. Die Stiftung beteiligte sich in diesem Jahr bereits an drei größeren archäologischen Ausstellungen.