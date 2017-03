Gospelgottesdienst in Karlsruhe: Fetz Domino - der Name ist Programm

Für den Herrn zu "fetzen", ist erklärtes Ziel des renommierten Gospelchores Fetz Domino aus dem Raum Karlsruhe.

Dass eine vom christlichen Glauben geprägte Musik fröhlich und ausgelassen klingen kann, diesen Beweis liefert Fetz Domino in zahlreichen Auftritten. Ob in der Kirche, in der Sporthalle oder auf Open-Air-Festivals, in Konzerten, auf Hochzeiten oder Jubiläen - der 1992 gegründete Chor mit eigener Band entfacht stets Begeisterung.

Fetz Domino bietet klassische und moderne Gospelmusik für jeden Geschmack - enthusiastische Abgehnummern, die zum Mitklatschen einladen, ebenso wie unter die Haut gehende Balladen oder Worship-Songs, die zum Mitsingen und Mitbeten einladen. Der Chor interpretiert Werke bekannter amerikanischer Gospelgrößen wie Kirk Franklin, Donnie McClurkin oder Donald Lawrence.

Auch zahlreiche Songs aus der europäischen Gospelszene wie beispielsweise von Tore W. Aas, Joakim Arenius, Helmut Jost oder Hanjo Gäbler haben ihren festen Platz im Repertoire des Chores. Zudem beherrscht Fetz Domino auch das traditionelle Spiritual. Gewürzt wird das Ganze immer mit einer kräftigen Prise Humor.

Termin: Sonntag, 9. April, 17.45 Uhr, Gospelkirche Karlsruhe, Karlsruhe

www.gospelkirche-karlsruhe.de

www.markusgemeinde-karlsruhe.de

www.ev-kirche-ka.de