Die Tänzer der badischen Tanzcrew "Gorilla Legion", Dennis Dressel ("Double D") und Artem Jost ("Flex Holik"), haben Ende November in Saarbrücken die kontinentale Qualifikation "Ready 2 Rumble" gewonnen.

Unter den kritischen Augen der Tanz-Juroren aus Venezuela, Holland und Israel setzten sich die Breakdancer im Finale gegen die Crew "Navi" aus der Ukraine durch. Dieser Sieg ermöglicht ihnen nun die Teilnahme am international bekannten Hip-Hop-Festival "Radikal Forze Jam" im März kommenden Jahres in Singapur.

Beide Tänzer trainieren bereits seit mehreren Jahren im Hip-Hop Kulturzentrum "Combo" und engagieren sich ehrenamtlich für die Nachwuchsarbeit in Karlsruhe und der Region. Der gelernte Sportpädagoge Artem Jost vermittelt sein Wissen zudem an Schulen, unter anderem beim Breakdance-Projekt "Break Out", das von der Jugendgewaltprävention der Stadt Karlsruhe gefördert wird. Das Projekt bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, Breakdance zum einen als Ausgleich und zum anderen als Ventil bei sozialer Ausgrenzung und Perspektivlosigkeit zu nutzen.

www.team-combo.de