Sie erinnern mich spontan an die großartigen Tele, die übrigens auch schon mal im Jubez zu sehen waren. Genau dahin kommt jetzt diese höchst spannende Band - wir sprechen von Kapelle Petra!

Kapelle Petra sind inzwischen eine der bundesweit angesagtesten deutschsprachigen Live-Bands. Die exklusive Mischung aus melodiösen, hymnischen Indie-Songs und feinsinnigen Texten in Kombination mit sympathischem "Beklopptsein" hat den vier Kapellisten seit dem Erscheinen ihres letzten Albums "Internationale Hits" (2013) einen grandiosen Aufschwung beschert.



Mittlerweile sind sie mit ihrer einzigartigen Liveshow auf großen Festivals und in renommierten Clubs ebenso Dauergäste wie in den Fernsehshows von Joko und Klaas sowie anderen TV-Formaten. Mindestens so legendär wie die Auftritte sind die Musikvideos der Kapelle.

Allein der Klassiker "Geburtstag" wurde auf YouTube fast drei Millionen Mal aufgerufen. Das mittels Crowdfunding finanzierte "The Underforgotten Table" ist das fünfte Studioalbum der Musiker aus Hamm. Dass dabei weit mehr als 30.000 Euro generiert werden konnten, zeigt, welchen Status sich Kapelle Petra in den letzten Jahren erspielt haben.

Support sind Elfmorgen. Tickets gibt es hier.

Termin: Donnerstag, 9. März, 20.30 Uhr (Beginn), Jubez, Karlsruhe

www.jubez.de

www.kapelle-petra.de