Robin Proper-Shepard ist Sophia, der bereits in den frühen 1990ern für große, gänzlich andere Töne sorgte als festes Mitglied der von Eingeweihten bis heute kultisch verehrten The God Machine. Nach dem Ende der aus den USA stammenden und in London wirkenden Band gründete Proper-Shepard Sophia - und überzog die Musikwelt fortan mit Alben, die in ihrer unglaublich wohltönenden Melancholie und Schwermut, mit hymnischen Melodien und nachdenklichen Texten gepaart, eine neue Intensität im Zusammenspiel aus Songwriting, Lyrics und geschmackvollem Arrangement erzeugten. Kurzum: Wir freuen uns auf diese(n) Ausnahme-Künstler!

Support im Jubez sind I Have A Tribe. Tickets gibt's hier.

Termin: Sonntag, 30. Oktober, 20.30 Uhr (Beginn), Jubez, Karlsruhe

www.jubez.de

www.sophiamusic.net