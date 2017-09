15.09.2017 15:46 Karlsruhe Freunde des Badischen Staatstheaters übergeben 10.000 Unterschriften an OB

Eine "bundesweite Welle der Unterstützung" lief 2016 an, so die Gesellschaft der Freunde des Badischen Staatstheaters, als bekannt wurde, dass die anstehenden Sparmaßnahmen der Stadt Karlsruhe das Badische Staatstheater "in seiner Substanz gefährden könnten".