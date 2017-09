Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Das Kohi bringt immer wieder tolle Acts an den Start, Dirk Darmstaedter ist aktuell einer davon. Ende Oktober ist der Musiker in Karlsruhe zu Gast - stolz präsentiert von ka-news!

Liebe Musik-Freunde,

seine Band The Jeremy Days hatte in den späten 1980ern mit "Brand New Toy" einen Mega-(Radio-)Hit, der auch heute noch zum Kanon guter deutscher Popmusik gehört. Darmstaedter ist übrigens und noch immer einer der besten deutschen Singer/Songwriter, das bewies er zwischenzeitlich auch mit seiner Interims-Band Me And Cassity, die ebenfalls erstklassige Platten veröffentlichte.

Der gebürtige Hamburger ist schon seit Ewigkeiten im Pop-/Beat-Business unterwegs und hat peu à peu tolle Solo-Alben releast, ka-news war schon früh mit dabei (Our Favorite City). Der Mann hat zudem 2002 das qualitative Hamburger Label Tapete Records gegründet, seit 2014 veröffentlicht er auf seinem neuen Label Teaneck Records, dort erschien unter anderem 2014 sein Album "Before We Leave", auch "Beautiful Criminals" (2016) war überzeugend.

Also, am 30. Oktober kommt Darmstaedter ins kuschelige Kohi, das ist auch was für Leute, die sich musikmäßig noch weiterbilden wollen - gerne ansehen!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Montag, 30. Oktober, 21 Uhr, Kohi, Karlsruhe

www.kohi.de

www.dirkdarmstaedter.com

www.tapeterecords.de