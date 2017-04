vor 14 Stunden Karlsruhe Festival "Schulen musizieren" wirbt in Karlsruhe für Musikunterricht

Musikunterricht ist oft ein Stiefkind an deutschen Schulen - die 19. Bundesbegegnung "Schulen musizieren" in Karlsruhe soll unter anderem auch darauf den Blick lenken. "Der Mangel an Studenten, an Leuten, die Musiklehrer werden wollen, ist groß".