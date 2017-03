vor 1 Stunde Karlsruhe Explosives Kino-Ereignis: "Rammstein: Paris" im Filmpalast am ZKM

Zuletzt haben wir Stahlzeit in Rastatt präsentiert, jetzt kann man das Original "live" im Filmpalast am ZKM erleben: Am 23., 24. und 29. März steht der Konzertfilm "Rammstein: Paris" auf dem Programm!