Die 'art' ist weiterhin ein 'Schwergewicht' in der Kunstszene und hat sich weiterentwickelt", da waren sich die Macher der "art Karlsruhe" 2017 bei der Pressekonferenz in der Messe Karlsruhe sicher und einig.

Britta Wirtz, Geschäftsführerin der Karlsruher Messe- und Kongress-GmbH, zeigte sich zuversichtlich: "Wir erwarten wieder an die 50.000 Gäste und Besucher." Man habe aus 300 Anfragen schließlich 211 Galerien (aus elf Ländern) ermittelt und eingeladen, dazu gibt es 193 One-Artist-Shows zu bestaunen, "mehr als jemals zuvor". Auch 19 Skulpturen-Plätze - einst als Stiefmütterchen der Kunst behandelt - gelte es zu entdecken. Nach dem Erfolgsgeheimnis der "art" befragt, betonte Wirtz, dahinter verberge sich auch und vor allem "harte Arbeit und großer Wille". Die Karlsruher Kunstmesse sei mittlerweile "fest in Land und Region verwurzelt".

Kurator und Projektleiter Ewald Karl Schrade betonte und lobte die "Viefalt und Überraschungen", die durch die aktuellen Galerien geboten werde. Kunst habe im Allgemeinen und im Rückblick klar "an Bedeutung gewonnen" und sei mittlerweile "einer breiten Öffentlichkeit" zugänglich - Kunst habe die Gabe, sich nicht an Grenzen halten zu müssen. Vater des Erfolgs der "art Karlsruhe" sei "ein starkes Team" und "dass alle an einem Strang ziehen".

Termin: 16. bis 19. Februar, Messe Karlsruhe, Rheinstetten

www.art-karlsruhe.de

www.facebook.com/artkarlsruhe