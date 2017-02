Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei; und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es ist eine wahre Freude, der Blues-Altmeister John Mayall kommt mal wieder zu einer Stippvisite ins Substage - stolz präsentiert von ka-news!

Liebe Blues-Freunde,

man muss sich das mal klar machen, dieser musikalische Globetrotter ist mittlerweile 83 Jahre alt und ist mit so manchem Künstler um den Globus gedüst, auch und beispielsweise Gitarren-Gott Eric Clapton war in den 1960ern Mitglied der (so genannten) Bluesbreakers - eine ganz spezielle und großartige Zeit der Band des Leaders Mayall.

Sein Werk ist in den globalen Charts zwar nur selten vertreten, aber "bedeutend für die Weiterentwicklung des Blues". Mayall hat im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Musiker beeinflusst und inspiriert - als Auszeichnung dafür erhielt er 2005 die Ernennung zum "Officer Of The Order Of The British Empire".

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Mittwoch, 22. März, 21 Uhr (Beginn), Substage, Karlsruhe

