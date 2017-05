vor 3 Stunden Toby Frei Karlsruhe "Ein kreatives Chaos": Karlsruher Kulturfestival "Schwein gehabt!" startet

"Schwein gehabt!", wer es in Karlsruhe mit der Kultur hat. So könnte man pointiert die lange Nacht voll Kunst und Kultur umschreiben, die am 20. Mai auf dem Gelände des Alten Schlachthofs bereits zum vierten Mal stattfindet.