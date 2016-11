Anzeige

Liebe Musik-Freunde,

der legendäre Songschreiber Dylan (vor 1959 eigentlich und ursprünglich Robert Allen Zimmermann) hat ja grandiose Zeiten (vor allem anfangs seiner Karriere) hinter sich, mittlerweile veröffentlicht er wieder hochklassige Alben, nachdem er zwischenzeitlich (speziell in den 1980ern) einige mediokere ablieferte.

Bob Dylan hat zeitlose Klassiker veröffentlicht

Klar, Platten wie "Highway 61 Revisited" (1965) oder "Blonde On Blonde" (1966) sind zeitlose Klassiker und gehören zu den besten Scheiben aller Zeiten, nicht nur im (Akustik-)Folk-Genre. Dylan hat ja damals mit der Elektrifizierung seiner Musik eine (auch viel kritisierte) Zeitenwende heraufbeschworen, das haben ihm seine Anhänger lange nicht verziehen - heute ist das geradezu lachhaft.

Am kommenden Sonntag, 20. November, gibt's im Badischen Staatstheater ein 90-minütiges Dylan-Special, inszeniert vom musikalischen Leiter Heiner Kondschak. Der in Karlsruhe geborene Schauspieler Florian Hertweck kommt dabei als Bob Dylan zurück in seine Heimatstadt und steht zum ersten Mal auf der Bühne des Großen Hauses. Vier Schauspieler und fünf Musiker spielen dazu auf allen erdenklichen Instrumenten.

Tickets für den Dylan-Abend gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Sonntag, 20. November, 19 Uhr, Großes Haus, Badisches Staatstheater, Karlsruhe

www.staatstheater.karlsruhe.de

www.bobdylan.com