Er ist ein Meister seines Fachs und singt und spielt seit 30 Jahren in seiner eigenen Soul-Pop-Liga. Regelmäßig lädt sich der Musiker in seiner Reihe "Edo Zanki präsentiert ..." immer wieder hochkarätige Gäste ins Kammertheater ein. Diesmal ist Umbo dabei.

Kurz ein paar Fakten zu Umbo:

Er macht selten wenig Worte, dafür am Bass nicht unnötig viele Töne. Wer einmal seine pointiert komödiantischen Moderationen und erdig kraftvollen Bassgrooves erlebt hat, weiß, dass nicht nur jede Menge auf die Ohren, sondern auch auf das Zwerchfell zukommt. Sein halbes Leben stellte er seine Fähigkeiten am Bass und/oder als Songschreiber so namhaften Künstlern wie Paul Young, Laith Al-Deen, Nik Kershaw, Christina Stürmer, Alannah Myles , Gregor Meyle oder Edo Zanki zu Verfügung.

Pop Meets Comedy - oder umgekehrt!

Das Publikum erwartet also ein Abend, der genauso oft zum Tanzen wie zum Schmunzeln einladen willl, zum Mitklatschen und zum herzhaft Lachen, dank textlich unangepasster und musikalisch angenehm anstrengender Pop-Songs! Pop Meets Comedy - oder umgekehrt. Ein echter (musikalischer) Tipp!

Tickets für Edo Zanki und Gäste gibt es online und unter Telefon 0721/23111.

Termin: Montag, 20. Februar, 19.30 Uhr, Kammertheater Karlsruhe, Karlsruhe

www.kammertheater-karlsruhe.de

www.edo-zanki.de

www.umboumbo.com