vor 21 Stunden Karlsruhe Echtes Erfolgskonzept: Pop-Up Store Karlsruhe geht in die Verlängerung

Ein Erfolgskonzept findet seine Fortsetzung: Am 25. November startete das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro in Zusammenarbeit mit der Fettschmelze und der Karlsruhe Fächer GmbH erstmalig einen städtisch initiierten Pop-Up Store in der Karlsruher Innenstadt. In der ersten Runde verkauften mehr als 40 Aussteller, Künstler und Kreative ihre Produkte - mit großem Erfolg!