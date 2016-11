Homsing Ronra Shimray bei "The Voice Of Germany" 2016

Anzeige

Liebe Musik-Freunde,

den Termin kann man sich schon mal im Konzertkalender rot anstreichen: Auch dieses Jahr geben sich die (großen) Talente die "The Voice"-Klinke in die Hand, ein 39-jähriger Karlsruher ist aktuell mit dabei. Auch die Coaches geben wieder alles, natürlich wird's gelegentlich peinlich (Echo-Gate, gell Herr Bourani!), meist bleibt es aber heiter bis komisch.

Der musikalische Klo-Stein "Popstars"

So belustigt die kindliche Kabbelei vor allem die männlichen Parts. Ach ja, und gut gesungen wird auch noch - kein Vergleich mit ähnlichen, eher niveauarmen Sendungen wie dem künstlerischen Rohrkrepierer "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) oder dem musikalischen Klo-Stein "Popstars". Man darf und sollte dieses Format respektieren, in vielerlei Hinsicht.

Ja, da passt vieles (bis alles) zusammen bei "The Voice": Die Coaches sind durchaus kompetent und haben den sprichwörtlichen Schalk im Nacken. Schwer hat's natürlich als einzige weibliche Jurorin Yvonne Catterfeld, es bleibt aber bei (lieb gemeinten) Frotzeleien ihrer Kollegen. Und dass die Catterfeld gesangstechmisch 'was auf dem Kasten hat, muss nicht extra erwähnt werden. Ich persönlich bin gespannt, wer die nächste "Voice Of Germany" wird - vakante Kandidaten gibt es auch dieses Jahr wieder genug!

Tickets für das Konzert in der Schwarzwaldhalle gibt's hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!



Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 7. Januar 2017, 19.30 Uhr, Schwarzwaldhalle, Karlsruhe

www.the-voice-of-germany.de

www.foerderkreis-kultur.de