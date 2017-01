Echte Könner ihrer Zunft: The Klezmatics spielen im Tollhaus

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei: und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Sie hat eine einzigartige Ausstrahlung, diese eindringliche und zugleich tief melancholische Musik: Klezmer!

Liebe Musik-Freunde,

sie sind die veritablen Superstars der Klezmer-Szene - The Klezmatics aus dem "Big Apple" und (religiösen) Schmelztiegel New York - und haben drei Dekaden dieser Musik geprägt; drei Jahrzehnte, in denen die Gruppe die Welt der jüdischen Populärmusik nachhaltig mitbestimmt und neu definiert hat.

Die Klezmer-Tradition hat Krisen und schwierige Zeiten durch- und überlebt und sich weiterentwickelt, bekannte Namen wie der mitterweile 80-jährige Klarinettist Giora Feidman sind sogar weltberühmte Künstler als Vertreter ihrer Musiksparte geworden.

The Klezmatics mixen ihre Musik mit Jazz, Afro und Rock

The Klezmatics schauen aber schon immer über den stilistischen Tellerrand hinaus und mixen ihre "schluchzende" Musik mit Jazz, Afro, Latin und Rock, ohne dabei ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Im Laufe der Zeit hat die unorthodoxe amerikanische Gruppe zehn Alben releast, dabei zahlreiche Gigs in Theatern, Clubs, TV-Shows und Festivals gespielt und hochkarätige Preise entgegengenommen, auch ein "Grammy" war 2006 dabei.

Also, viel Spaß im Tollhaus mit den Kosmopoliten von The Klezmatics. Tickets gibt es hier.

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Samstag, 11. März, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.klezmatics.com