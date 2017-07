Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Sie ist eine tolle Musikerin, diese Judith Holofernes, lange unterwegs mit ihren "Helden" - jetzt aber solo am 4. Oktober im Tollhaus.

Liebe Musik-Freunde,

"Wir sind Helden" waren (und sind) eine der innovativsten deutschen Rock-/Pop-Bands, die Platten waren toll: Da wäre das (noch leicht sperrige) Debüt "Die Reklamation", das aber auch schon Hits wie "Denkmal", "Aurelie", "Müssen nur wollen" und "Guten Tag" abwarf.

Mit der LP "Von hier an blind" kam dann die erste Nummer Eins und nach meiner Ansicht die großen Melodien, sei es "Elefant", "Echolot" und das großartige "Nur ein Wort" - allesamt famose Pop-Songs. Auch die Alben "Soundso" (2007) und "Bring mich nach Hause" (2010) bestachen vor allem auch durch ihre Catchyness und Songwriter-Kunst.

Holofernes ist praktizierende Buddhistin

Nun aber zu Judith: Im Jahre 2012 machte sich Miss Holofernes "selbstständig", und das mit sehr gelungender Musik, die übrigens auch bei Das Fest 2014 bestach. Da hat Holofernes schon gezeigt, was sie solo so drauf hat. Die Dame beschäftigt sich viel mit dem Buddhismaus, vielleicht klingt ihre Musik (vor allem textlich) so entspannt und doch so (sozial)kritisch und zupackend.

Also: Judith Holofernes ist mit dem Material ihrer beiden Solo-Alben (allem voran ihr aktuelles Album "Ich bin das Chaos") ein klarer Tollhaus-Konzert-Tipp. Wer nicht hingeht, verpasst was!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: Mittwoch, 4. Oktober, 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

www.tollhaus.de

www.judith-holofernes.de