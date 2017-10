Man konnte seine Zeit am vergangenen Wochenende definitiv lohnender verbringen als vorm Fernseher oder auf dem Sofa, das zeigen unsere ausdrucksstarken Bilder.

The Treagles, klar, da denkt man natürlich automatisch an die Westcoast-Klassiker The Eagles. Mastermind Sean Treácy war am Wochenende mit seiner Cover-Band im Substage unterwegs - und Fotograf Hajo Of war für uns kameratechnisch dabei.

Das New.Bands.Festival ist immer wieder eine schöne Gelegenheit, neue lokale/regionale Bands kennenzulernen, am Samstag war das Jubez Schauplatz dieser Veranstaltungsreihe. Paolo Costanzo hat die Bilder gemacht!

Echoes sind eine phänomenale Pink-Floyd-Coverband, das muss man konstatieren. Hajo Of hat für ka-news fotografiert.

Grave Digger fahren musikalisch ein echtes Brett, das war auch am Wochenende in der Bruchsaler Fabrik nicht anders. ka-news-Fotograf Hajo Of war für uns an Bord.

Gefeiert wurde zudem auf gleich zwei Oktoberfesten in der Region: In Karlsruhe und in Blankenloch. Auf beiden Festen hat sich Thomas Riedel umgesehen:

