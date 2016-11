Anzeige

So waren bei Das Fest in diesem Jahr mit Yast aus Schweden, FùGù-Mango aus Belgien und den Bazzookas aus den Niederlande drei Bands über das Programm dabei, die auf der Feldbühne mit ihren Auftritten für enorme Stimmung sorgten und sicherlich in Süddeutschland mit ihrem Das Fest-Auftritt viele neue Fans gewonnen haben. So fördert ETEP grenzüberschreitend junge Künstler beim Aufbau ihrer europäischen beziehungsweise internationalen Karrieren. 2016 wurden insgesamt 402 Auftritte von 148 Künstlern und Bands aus 27 europäischen Ländern durch ETEP unterstützt.

Milky Chance haben es erfolgreich vorgemacht

Seit Beginn des Programms 2003 konnten bis 2015 bei den 100 ETEP-Festivals 2690 Auftritte von 972 europäischen Künstlern aus 30 Ländern organisiert werden. So profitierten in der Vergangenheit namhafte Formationen wie Milky Chance, die 2016 am Sonntag um 19 Uhr auf der Hauptbühne bei Das Fest standen. Aber auch Bands wie Ásgeir, Aurora, Benjamin Clementine, Birth Of Joy, Coely, Ewert And The Two Dragons, Hozier, Ibeyi, Jaakko Eino Kalevi, Jungle, Soak, Vök, Years & Years und viele mehr konnten so auf zahlreichen europäischen Festivals auftreten.

Ihre Karrieren bekamen durch ETEP einen enormen Schub, was verdeutlicht, "dass die Fördergelder der EU wirklich gut angelegt sind". So kann man sicherlich davon ausgehen, dass der ein oder andere, der durch das Programm gefördert wurde, sich durchaus auf der Hauptbühne von Das Fest wiederfinden kann. Milky Chance haben es vorgemacht.

Termin: 21. bis 23. Juli, Günther-Klotz-Anlage, Karlsruhe

