Der deutsch-italienische Liedermacher Marco Augusto kehrt zurück in den Informationspavillon "K." der Kombilösung Karlsruhe.

Am Flügel präsentiert er dort seine berührenden Songs, fein verwoben mit Gerd Pfeuffers Saxophonklängen. Mit im Gepäck auch eine neue Version seines auf "Youtube" vielbeachteten Musikvideos "La vita mi aspetta" – eine wahre Geschichte über Hoffnung, Mut und Neubeginn.

Die Künstler wollen den "K." "verzaubern"

Gerd Pfeuffer, der gebürtige Würzburger Saxophonist, gehört längst zu den bekannten Größen in der Region, jüngst in zwei Produktionen des Karlsruher Kammertheaters zu erleben ("Blues Brothers", "Der blaue Engel"). Gemeinsam wollen die beiden an diesem Abend den "K." "verzaubern".

Ein ganz besonderer Gast gibt hierbei eine Kostprobe: Radivoj Petrovic, ein Virtuose an der Konzertgitarre, spielt Auszüge aus seiner mit engagierter Hingabe und Witz eingespielten aktuellen CD "Carnevale di Venezia".

Der Eintritt fürs Konzert beträgt zwölf Euro. Reservierungen über Telefon 0721/1335577.

Termin: Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, Informationspavillon "K.", Ettlinger-Tor-Platz 1a, Karlsruhe

www.marcoaugustokunz.com

www.saxogerd.de