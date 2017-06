Die ka-news-CD-Kritik: Justin Nova mit "Out Of The Blue"

Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Er ist einer der talentiertesten Singer/Songwriter der Fächerstadt, seine neue CD "Out Of The Blue" zementiert diesen Status nun aufs Massivste.

Liebe Musik-Freunde,

man kann den Werdegang des Musikers/Künstlers Justin Nova schon eine ellenlange Weile mitverfolgen, vom Newcomer-Radio-Regenbogen-Award über seine (mittlerweile allseits bekannten und beliebten) Curbside Prophets ist er zwischendurch auch solo unterwegs, jetzt verstärkt durch ein neues Album "Out Of The Blue". Wir hören rein!

Gleich der erste Track "Guys Like Us" ist ein Gewinner, so kann's weitergehen! Spätestens beim zweiten Stück "Out Of The Blue" bleibt man dann aber erstmals richtig hängen, ein ausgereifter und austarierter Pop-Song mit schöner Hook! Natürlich denkt man bei Novas Mucke vom Entspanntheitsgrad her sofort an Jack Johnson und die ganzen anderen Surfer-Jungs! Der Karlsruher ist aber musikalisch beileibe nicht limitiert, manches erinnert auch an den äußerst relaxten amerikanischen Songschreiber John Mayer - das ist fürwahr ein Riesenkompliment, ein echter Ritterschlag!

"Playing Hendrix" könnte ein Commitments-Track sein

Das folgende "Playing Hendrix" ist kraftvoller Reggae mit einem Schuss Samba und Jam-Session, ausgeschlafene Bläser-Section dazu - ein vortrefflicher Song und das Sahneschnittchen der Platte, könnte auch ein Commitments-Track sein!

Natürlich ist da stilistisch vor allem viel Blues und Reggae (wie im Blues-Rocker "Favorite Dish" angekündigt), aber auch lupenreine Pop-Melodien - ein Indiz für einen guten Liedermacher. Da sind aber noch mehr Einflüsse. "Heart On Fire" hat den gewissen (Gitarren- und Bläser-)Drive, den so ein energetisches Stück benötigt. Und "It Can't Be That Bad" ist ein echter kleiner Hit und erinnert mich mit feinem Akustik-Gitarren-Einsatz so ein bisschen an die legendäre Dave Matthews Band, auch Live tauchen auf - ein ganz toller und edler Pop-/Rocksong!

"Out Of The Blue" ist ein großartiges Scheibchen

Schließlich mag "Luck And Love" zu erfreuen, nichts Spektakuläres, einfach runder Pop mit einer Prise Rock - höchst akzeptabel! Mit einer Hommage an die eigene Mutter ("Mother") endet dann ein (mit neun Tracks recht knackiges) Album, das besser ist als gut, jede Menge schöner Songs zu bieten hat und mit klarem, herzerfrischendem und (manchmal) auch epischem Sound zu überzeugen weiß! Das Resümee: "Out Of The Blue" ist ein wunderbares, um nicht zu sagen großartiges Scheibchen geworden. 9,5 von 10 Punkten! So ein Werk darf man auch ruhig mal käuflich erwerben!

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

www.justinnoova.de