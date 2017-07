Jeden Freitag gibt's eine kräftige Dosis Kultur, verabreicht von ka-news-Kulturredakteur Toby Frei, und zwar in der Kolumne "Kultur-Tipp". Heute: Es war für jeden Teenie meines Alters ein einschneidendes Erlebnis: das erste Mal "Dirty Dancing" sehen!

es war die Zeit der ersten schüchternen Berührungen und Knutschereien, da kam 1987 der Streifen "Dirty Dancing" gerade recht im Hormonhaushalt. Natürlich wollte man "Johnny" Patrick Swayze oder "Baby" Jennifer Grey sein, und natürlich wollten wir so "dirty" tanzen wie im Film gesehen. Ganz zu schweigen von der Filmmusik, die wie angegossen zur schwülen Atmosphäre des Streifens passte. Genial!

Songs wie "She's Like The Wind" (übrigens vom mittlerweile verstorbenen Swayze höchstselbst interpretiert), "Hungry Eyes" (Eric Carmen), "Be My Baby" (von den tollen Ronettes) und vor allem natürlich "(I've Had) The Time Of My Life" (oscarprämiert) waren und sind Klassiker, der Soundtrack verkaufte sich bis heute zirka 42 Millionen Mal - eine formidable Erfolgsgeschichte!

Die Bühnenversion des Kultfilms hat weltweit bereits mehr als acht Millionen Besucher begeistert - jetzt kommt "Dirty Dancing - Das Original" auf große Tour. Klar ist: Diese(r) Show/Streifen wird noch viele Generationen begeistern, hier trifft der Ausdruck "zeitloser Klassiker" punktgenau ins Schwarze! Also, wer jetzt noch einmal in seine Jugendzeit eintauchen will oder die Story erst ganz neu kennenlernen möchte, dem sei diese Veranstaltung im Festspielhaus Baden-Baden durchaus empfohlen.

Tickets für "Dirty Dancing" im Baden-Badener Festspielhaus

Ich wünsche Ihnen ein schönes und vor allem kulturelles Wochenende!

Ihr Toby Frei

Termin: 16. bis 21. Januar 2018, Festspielhaus, Baden-Baden

